Из Управления госохраны уволили сотрудников, которые не сбили дрон над резиденцией “Синегора” – журналист

Об этом рассказал автор расследования Михаил Ткач, сообщила 28 ноября “Украинская правда”.

“На данный момент в Управлении государственной охраны идет расследование: они ищут мои источники. Они полагают, что у меня целая сеть источников. И сейчас идут расследования и проверки. Я знаю, что уволили сотрудников УГО, которые не сбили наш дрон, когда мы взлетали над “Синегорой”, над этой государственной дачей, о чем президент говорил, что мы нарушили закон. Они должны были его сбить, но не включили какие-то радары, не заметили и не сбили”, – рассказал Ткач.

Дрон рассладователи подняли над резиденцией, чтобы увидеть вертолетную площадку, на которую сел вертолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. К журналистам сразу подошли сотрудники УГО и запретили вести съемку.

По словам Ткача, у истории с полетами в Гуту Ивано-Франковской области будет продолжение.

Контекст:

О том, что Ермак и Зеленский проводят выходные в “Синегоре”, празднуя 50-летие главы ОП, писал главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 20 ноября.

“Украинская правда” 24 ноября опубликовала расследование, где говорилось, что Зеленский и Ермак 21 ноября отметили 50-летие главы ОП на территории “Синегоры”. Журналисты заявили, что глава государства и руководитель его офиса покинули Киев до завершения рабочего дня 19 ноября и вернулись в Киев в понедельник вечером.

В расследовании говорится, что гостей, приглашенных на день рождения Ермака, доставляли вертолетами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые предназначены для спасения людей. Также гостей юбилея перевозил вертолет Ми-8, находящийся, по информации собеседников расследователей, на службе или Вооруженных сил, или Нацгвардии.

По данным журналистов, 21 ноября Зеленский и Ермак на вертолете “быстро и незаметно” летали в Киев, почтили память погибших активистов Майдана (ОП публиковал релиз об этом мероприятии), потом президент наградил военных. В 13.00 вертолет ГСЧС вылетел из Козина и через два часа сел в Ивано-Франковске.

День рождения Ермака – 21 ноября. У него был 50-летний юбилей.

В ОПУ заявили, что “не было никакого четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями”.

Ермак сообщил, что юбилей “никак особо не отмечал”. “Только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента”, – заявил он.

Использование вертолетов ГСЧС для транспортировки должностных лиц – обычная практика. Об этом 25 ноября заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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