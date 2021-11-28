“Моя любовь. Моя жизнь. Мое будущее”. Линдси Лохан объявила о помолвке с арабским финансистом

“Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее”, – подписала актриса фото, отметив на них бойфренда, с которым встречается уже больше года.

За несколько часов снимки 35-летней Лохан собрали больше 300 тыс. лайков. Возможность комментировать пост она закрыла.

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Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Контекст:

Лохан родилась 2 июля 1986 года в Нью-Йорке (США). Она начала карьеру модели в возрасте трех лет. С 10 лет Лохан снималась в телесериалах, а в 11 сыграла главную роль в комедии “Ловушка для родителей”.

В ее фильмографии картины “Непристойная комедия”, “Каньоны”, “Мачете”, “Временно беременна”, “Лузеры”, “Я знаю, кто убил меня”, “Крутая Джорджия”, “Поцелуй на удачу”, “Сумасшедшие гонки”, “Дрянные девчонки”, “Чумовая пятница”.

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