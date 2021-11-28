 

Ухудшение памяти и суицидальные мысли. В Минздраве Украины назвали постковидные симптомы

28.11.2021, 18:20, Новости дня
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Постковидний синдром – это симптомы и признаки, которые могут возникнуть во время болезни или после выздоровления от COVID-19 и сохраняются в течение длительного периода.

Среди симптомов синдрома, которые воздействуют на психическое здоровье:

сильная усталость, нарушение сна, памяти, концентрации внимания и спутанность мыслей;
общая тревожность, которая может возникать не только вследствие выздоровления от коронавируса, но и от изоляции и карантина;
изменения настроения, депрессивные состояния, негативные и суицидальные мысли;
искажение обоняния, зрительные, слуховые и тактильные галлюцинации.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/640867023748300/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 261 млн случаев COVID-19, также 5,2 млн человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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