Историк развеял миф о качестве пива в советское время

Технологии тех лет не позволяли варить чистый продукт, советское пиво было куда менее качественным, чем современное, сообщил блогер, автор портала «Пиво!» Павел Егоров.

Историк пивоварения Павел Егоров сообщил, что многие разделяют заблуждение о превосходстве старых методов изготовления напитка.

«У многих есть такое заблуждение, что вкус и качество между собой связаны. Они, конечно, связаны, но не напрямую. Вкусное пиво может быть качественным и некачественным, а качественное и некачественное пиво может быть вкусным и невкусным. Если мы говорим о качестве, то, конечно, советское пиво было куда менее качественным, чем современное, потому что оборудование было не такое», – цитирует Егорова Telegram-канал «Говорит Москва».

По его словам, сейчас используется нержавейка, тогда был обычный черный металл. «Из-за оборудования, из-за технологии, из-за сырья качество советского пива было точно ниже практически по всем параметрам», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Роскачество по итогам федерального исследования светлого пива обнаружило, что шестая часть исследованных образцов произведена с нарушением нормативных требований.