В США посоветовали Байдену отказаться от конфронтации с Россией из-за Украины

Вашингтону следует отказаться от конфронтации с Россией на украинской территории, поскольку Украина не входит в сферу интересов США, пишет обозреватель Саша Глэзер в статье для Business Insider.

«Собирается ли (президент США Джо – прим. ВЗГЛЯД) Байден отправлять американских мужчин и женщин сражаться и умирать за Украину? Риторика администрации президента не отвечает интересам нашей страны и чрезвычайно увеличивает риск втягивания Соединенных Штатов в войну с Россией», – цитирует автора РИА «Новости».

По словам Глэзера, США, предоставляя Киеву гарантии квазибезопасности, ведет крайне опасную игру, которая может стать причиной конфликта с ядерной державой. Вступление Украины в НАТО приблизит вооруженные силы Североатлантического альянса к российским рубежам, а для Москвы жизненно важно предотвратить такой сценарий, поэтому РФ сделает для этого все возможное, полагает автор.

«Белый дом должен точно оценить, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности Америки», – говорится в статье.

По мнению обозревателя, РФ доказала готовность нести существенные издержки, чтобы предотвратить ориентацию соседнего государства на Запад, и годы экономического давления и санкций не поменяли внешнеполитического курса Москвы, пишет Глэзер.

При этом США, наоборот, не заинтересованы в Киеве, поэтому не должны нести риски и создавать предпосылки для ядерного конфликта, подытожил публицист.

Ранее журналист Владимир Скачко заявил, что если Киев откажется от «Минска-2», это может привести к дроблению Украины и переходу части ее территорий в состав России.