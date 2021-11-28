 

Умер основатель команды «Формулы-1» «Уильямс»

28.11.2021, 18:16, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОснователь и бывший руководитель команды «Формулы-1» «Уильямс» Фрэнк Уильямс ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщили в пресс-службе команды.

«С большой грустью от имени семьи Уильямс команда может подтвердить смерть сэра Фрэнка Уильямса, основателя и бывшего руководителя команды «Уильямс», в возрасте 79 лет», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Причина смерти на уточняется.

Команда «Уильямс» была основана в 1966 году и начала выступать в «Формуле-1» с 1977 года. Пилоты команды семь раз становились чемпионами мира. Свой последний на сегодняшний день Кубок конструкторов «Уильямс» завоевала в 1997 году.

Уильямс был награжден Орденом Британской империи в 1987 году, в 1999-м ему был пожалован титул сэра.



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