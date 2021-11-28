 

“Супертелка”, “Как куколка Барби”. Певица СолоХа в секси-бикини показала пышные формы

28.11.2021, 17:26, Новости дня
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Образ певицы дополнила розовая повязка на голове.

“Чего хочет женщина? А женщина хотела в выходные в SPA. Потому что с понедельника начнется”, – подписала она публикацию.

“Фотка – шик! Как куколка Барби, красотка!” – прокомментировала irisha_voron.

“Супертелка”, – написал aleksbraun66.

“Горяча”, – отметил motin_official.

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Публикация от СолоХа™ * (@soloha_official)

Контекст:

СолоХа (настоящее имя – Тереза Балашова) выступала под творческим псевдонимом Тереза Франк. Сценический образ певица сменила в конце 2015 года, превратившись из Терезы Франк в СолоХу по настоянию продюсера Владимира Бебешко.

В 2011 году вела шоу “Модная правда” на телеканале ОTV.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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