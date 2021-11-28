 

“Купили у неизвестного за $10 тысяч”. В Борисполе пограничники обнаружили у иностранцев пять поддельных загранпаспортов

28.11.2021, 17:26, Новости дня
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“Во время повторной проверки пассажиров рейса Киев – Барселона охранники границы обнаружили пятерых граждан Армении, предоставивших для проверки загранпаспорта граждан Украины, содержащие признаки частичной подделки, а именно замену страницы с учредительными данными”, – говорится в сообщении.

Пограничники установили, что трое взрослых и двое детей сначала хотели пересечь границу Украины по действительным загранпаспортам Армении на рейс Киев – Тбилиси, а после пребывания в зале ожидания выбрали другой рейс, на который попытались сесть уже с другими паспортными документами.

“Поддельные паспорта приобрели у неизвестного в Украине за $10 тысяч”, – проинформировали в ГПСУ.

Пограничники привлекли их к административной ответственности и запретили въезд в Украину на три года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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