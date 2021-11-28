Берлин попросил Конгресс США не вводить санкции против «Северного потока – 2»

Правительство Германии просит Конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», поскольку они могут ослабить доверие к Соединенным Штатам, говорится в засекреченном документе, которое посольство ФРГ в Вашингтоне направило законодателям. В воскресенье его опубликовал портал «Аксиос».

Отмечается, что Берлин «полон решимости успешно реализовать» достигнутые ранее двусторонние договоренности от 21 июля с целью «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях», передает ТАСС.

В ФРГ полагают, что «санкции США в отношении «Северного потока – 2» подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении [от 21 июля], ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины».

Ранее в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».

Кроме того, Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).

В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без». Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.

Позже издание The Hill сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена выступает против инициативы Конгресса о новых санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».