Депутат парламента Киргизии задержан по делу о попытке захвата власти

В Киргизии задержан депутат парламента Бакытбек Жетигенов по делу о попытке насильственного захвата власти, сообщило киргизское информационное агентство «24» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела о попытке захвата власти задержан депутат парламента Бакытбек Жетигенов», –передает сообщение ТАСС.

Жетигенов доставлен в следственный изолятор.

Также задержан лидер общественного объединения «Эл ынтымагы» («Гармония народа») Аскат Темралиев. Следствие полагает, что они после парламентских выборов собирались устроить массовые беспорядки для совершения госпереворота.

Напомним, в пятницу в Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти. По данным ГКНБ, группа лиц планировала организацию провокаций и дестабилизацию общественно-политической обстановки в Киргизии сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти. По версии следствия, в руководство этой группы входят депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники.

Старший следователь по особо важным делам Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Дамир Суваналиев на заседании ЦИК сообщил, что три кандидата из списка «Партии зеленых» фигурируют в уголовном деле по статье о приготовлении к насильственному захвату власти.

В воскресенье были задержаны трое кандидатов в депутаты Киргизии по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти.