 

Зеленский высказался об идее запретить россиянам въезд на Украину

28.11.2021, 17:12, Разное
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Из-за напряженной политической обстановки на Украине нередко озвучиваются идеи, которые направлены против граждан России. Одиозные политики то и дело призывают Запад действовать против интересов государства, которое официальные власти называют агрессором.

Владимир Зеленский вынужден так или иначе реагировать на откровенно русофобские инициативы, поскольку от этого зависит его рейтинг. О своей популярности украинский лидер сильно заботится уже на протяжении продолжительного времени.

Недавно президент Незалежной высказался об электронной петиции с призывом запретить или ограничить россиянам въезд на территорию страны. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте офиса президента.

Сообщение гласит, что инициатива, о которой идет речь, требует тщательного изучения. Также необходимо проанализировать возможные социальные последствия такого решения, приводит пресса слова из официального заявления.

Отмечается, что Зеленский направил документ нескольким высокопоставленным чиновникам. Политик дал им поручение проверить соответствие нынешнего режима въезда на Украину россиян потребностям обеспечения безопасности государства.



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