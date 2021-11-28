 

На известной картине Леонардо да Винчи обнаружили QR-код

28.11.2021, 17:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На картине итальянского художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», датированной 1495-1498 годами, искусствоведы обнаружили QR-код на одежде одного из участников трапезы. 

По мнению специалистов, художник умышленно поместил графическое изображение, напоминающее QR-код, на одежду женщины слева от Христа, поскольку во времена создания монументальной росписи в Милане была эпидемия холеры, а символ из белых квадратов и линий использовался властями городами в рамках пропаганды соблюдения строгих социальных мер.

«Меня больше всего поражает то, насколько современно мыслил Леонардо, не говоря уже о схожести вызовов, стоящих перед человечеством. Мир изменился, но эпидемии никуда не ушли, – считает искусствовед Джузеппе Фала. – Символизм художника актуален до сих пор. Не исключено, что именно он придумал то, что мы сегодня называем QR-кодом»

Ранее на других работах мастера обнаруживались и прочие современные предметы: пластиковые карточки, смартфоны и даже электрическая лампа. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Анна Хилькевич впала в депрессию после работы с Бузовой

21.07 / Антикризисный иммунитет московских инвесторов

09.09 / “Новое место жительства дало мне некую свободу”: Лобода переехала жить в Европу

10.12 / Политологи оценили перспективы “Единой России” на думских выборах

08.11 / Мнение: Письмо: “Тело выдает такие реакции”

12.10 / Мнение: О, как много мы все потеряли при Путине!

18.07 / Медики рассказали об использовании масок в жару

01.07 / Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию

16.12 / Володин: Принятие поправок к Конституции повысило стандарты жизни граждан

20.08 / Убираем с лица шрамы и темные следы от акне. Поможет эффективный домашний рецепт на основе меда и зеленого чая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика