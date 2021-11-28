На известной картине Леонардо да Винчи обнаружили QR-код

На картине итальянского художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», датированной 1495-1498 годами, искусствоведы обнаружили QR-код на одежде одного из участников трапезы.

По мнению специалистов, художник умышленно поместил графическое изображение, напоминающее QR-код, на одежду женщины слева от Христа, поскольку во времена создания монументальной росписи в Милане была эпидемия холеры, а символ из белых квадратов и линий использовался властями городами в рамках пропаганды соблюдения строгих социальных мер.

«Меня больше всего поражает то, насколько современно мыслил Леонардо, не говоря уже о схожести вызовов, стоящих перед человечеством. Мир изменился, но эпидемии никуда не ушли, – считает искусствовед Джузеппе Фала. – Символизм художника актуален до сих пор. Не исключено, что именно он придумал то, что мы сегодня называем QR-кодом»

Ранее на других работах мастера обнаруживались и прочие современные предметы: пластиковые карточки, смартфоны и даже электрическая лампа.

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