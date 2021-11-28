Лион Измайлов вспомнил о громкой ссоре с Гурченко

Лион Измайлов вспомнил, как однажды поссорился с Людмилой Гурченко. По его словам, в тот вечер она так материлась, чего ранее никогда не было.

Лион Измайлов и Людмила Гурченко тепло дружили, хотя и редко встречались. Однажды после спектакля актеры собрались отметить его ужином в ресторане. По словам Измайлова, к вечеру уже был готов стол для 15 человек, в компании оказался он и Людмила Гурченко.

Измайлов решил подарить актрисе архивную фотографию, сделанную во времена выхода «Карнавальной ночи». Во время застолья он протянул подарок Гурченко через стол, ожидая увидеть радость на ее лице, но произошло обратное. Она вскочила и громко начала материться, а присутствующие за столом замолчали. В их числе был и Измайлов, который не понимал, что сделал не так. После криков Гурченко села на свой стул, и все стали дальше есть и пить.

Позднее Гурченко объяснила сатирику, что не любит, когда ей напоминают о ее возрасте. Артисты помирились, но Измайлов часто вспоминает, какой это был для него удар.

Источник: www.starhit.ru