 

Иск Януковича с жалобой на постановление Рады о его самоустранении пока в суд не поступал – представитель парламента в КСУ

28.11.2021, 16:32, Новости дня
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“Этот иск якобы подан в Окружной административный суд Киева. В связи с распространением такой информации отмечаем, что, по имеющимся официальным сведениям, такой иск пока не поступал в суд”, – говорится в сообщении.

На сайте суда пока нет информации об этом иске.

Вместе с тем Совгиря подчеркнула, что, согласно ст. 22 и ст. 266 Кодекса административного судопроизводства Украины, любые акты, действие и бездействие Верховной Рады могут быть обжалованы на предмет их законности исключительно в Верховном Суде.

“При этом даже Верховный Суд может проверять только законность актов Верховной Рады, в то время как решение вопроса о соответствии Конституции Украины является исключительным полномочием Конституционного Суда Украины. В настоящее время каких-либо конституционных представлений по этому вопросу в Конституционный Суд не поступало”, – написала она.

Нардеп отметила, что ст. 151 кодекса запрещает применение мер по обеспечению иска по делам об обжаловании актов Верховной Рады.

“В-третьих, кодексом предусмотрен шестимесячный срок на обжалование такого постановления в суде со дня его принятия, а значит, открытие производства по этому иску с таким экстраординарно значительным пропуском срока на его представление в суд было бы грубым нарушением закона. Поэтому при любых условиях отсутствуют основания для открытия производства и рассмотрения такого дела Окружным административным судом Киева, а также для принятия каких-либо мер обеспечения иска в отношении Верховной Рады по вопросам, связанным с констатацией прекращения полномочий бывшего президента Украины”, – заявила Совгиря.

https://www.facebook.com/olga.sovgiria/posts/4499666776817147

Контекст:

27 ноября адвокат Януковича Юрий Кирасир заявил, что тот подал в Окружной административный суд Киева иск против Верховной Рады из-за постановления о его самоустранении от осуществления конституционных полномочий президента Украины.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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