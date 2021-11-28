В Германии владелец аэропорта прививал людей самодельной COVID-вакциной

Штекер разработал собственную вакцину против коронавируса в своей частной лаборатории. Позже несколько испытуемых были вакцинированы ею, в результате чего в отношении 74-летнего мужчины открыли расследование в прокуратуре.

Несмотря на это, в своем аэропорту вакциной Штекера успели привить около 50 человек. Вакцинация проводилась в специально подготовленном для этого кабинете.

Полиция собрала образцы прививок, использованные шприцы и списки прививок. Были записаны личные данные присутствующих людей, которые собирались вакцинироваться.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Германия находится на втором месте в мире по числу случаев COVID-19 – 5,8 млн. Также почти 101 тыс. человек умерли.

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