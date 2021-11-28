“Прикольный видон. Как будто потерпевшая с корабля”. Вайкуле поделилась неожиданным открытием

На видео Вайкуле запечатлена в халате оверсайз, спортивных штанах и кроссовках.

“В моем рациона самая главная еда – это авокадо. И я решила посмотреть, как же оно растет. На земле, я все время думала. А, оказывается, на дереве”, – рассказала она в ролике.

“Прикольный видон. Лайма, как будто потерпевшая с корабля, попала на остров и надела, что нашла. Зато авокадо кругом!” – написала valentina.semashko_.

“Самый модный наряд, глаз не оторвать”, – отметила bauntytop.

“Ништячная вы, Лайма-джан!” – прокомментировала radimyha.

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Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)

Контекст:

Лайма Вайкуле – народная артистка Латвийской Республики (1995). Самые известные ее песни – “Вернисаж”, “Еще не вечер”, “Скрипач на крыше”, “Я вышла на Пикадилли”, “Легкой джазовой походкой”, “Я за тебя молюсь”.

Певица состоит в отношениях с Андреем Латковским – сейчас он является ее продюсером, а когда-то был в ее ансамбле бас-гитаристом. Артисты вместе с 1978 года. Детей у них нет.

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