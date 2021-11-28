 

“Прикольный видон. Как будто потерпевшая с корабля”. Вайкуле поделилась неожиданным открытием

28.11.2021, 16:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На видео Вайкуле запечатлена в халате оверсайз, спортивных штанах и кроссовках.

“В моем рациона самая главная еда – это авокадо. И я решила посмотреть, как же оно растет. На земле, я все время думала. А, оказывается, на дереве”, – рассказала она в ролике.

“Прикольный видон. Лайма, как будто потерпевшая с корабля, попала на остров и надела, что нашла. Зато авокадо кругом!” – написала valentina.semashko_.

“Самый модный наряд, глаз не оторвать”, – отметила bauntytop.

“Ништячная вы, Лайма-джан!” – прокомментировала radimyha.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)

Контекст:

Лайма Вайкуле – народная артистка Латвийской Республики (1995). Самые известные ее песни – “Вернисаж”, “Еще не вечер”, “Скрипач на крыше”, “Я вышла на Пикадилли”, “Легкой джазовой походкой”, “Я за тебя молюсь”.

Певица состоит в отношениях с Андреем Латковским – сейчас он является ее продюсером, а когда-то был в ее ансамбле бас-гитаристом. Артисты вместе с 1978 года. Детей у них нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Разумков заявил, что будет принимать участие и в президентских, и в парламентских выборах

16.12 / Возлюбленная “танцующего миллионера” Вакки настучала ему по голове ложками

19.06 / Верещук о драке в Раде: Когда у кого-то сдают нервы, надо пить успокоительное. Или сдавать мандат, если не помогает

18.07 / На Луне создадут единую систему навигации

31.10 / Лавров и глава ВОЗ обсудили укрепление глобального здравоохранения

03.10 / Запрет на домашнее обучение и школа с трёх лет — Макрон представил «радикальный» план борьбы с исламским сепаратизмом в образовании

09.09 / Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Минск и Москва создадут единый рынок газа

26.12 / Посольство РФ назвало США инициатором «визовой войны»

22.02 / Названы самые популярные подарки на 23 февраля

02.11 / Facebook решил отказаться от использования системы распознавания лиц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика