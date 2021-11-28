 

Зеленского возмутили слова Гордона о втором президентском сроке: Позорище

28.11.2021, 16:18, Разное
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Дмитрий Гордон является самым влиятельным журналистом на Украине. Его интервью с политиками и звездами шоу-бизнеса набирают миллионы просмотров на “Ютубе”.

Очевидно, что каждое его громкое заявление имеет широкий общественный резонанс. Недавнее заявление Гордона вызвало реакцию у первого лица страны.

Владимиру Зеленскому не понравились рассуждения Дмитрия Гордона о том, должен или не должен президент идти на второй срок. Речь идет о формулировке, которой воспользовался журналист.

Лидер Незалежной во время пресс-марафона назвал Гордона “позорищем”. Зеленский заявил, что если он кому-то чего и должен, то только своим детям.

Стоит отметить, что недавно Гордон упрекнул украинского президента в непорядочности. Журналист заверил, что политик обещал не идти на второй срок. Он убежден, что в действительности страной управляет глава офиса Зеленского, а не сам Владимир Александрович.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский высказался об инициативе закрыть или ограничить россиянам въезд на территорию Украины. Политик сообщил, что данный вопрос нужно тщательно рассмотреть с разных сторон. Главное, по словам президента, определить, будет ли такое решение соответствовать государственным интересам Незалежной.



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