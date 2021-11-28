 

Чиновник, осужденный за коррупцию, был задержан при получении взятки на территории колонии

28.11.2021, 16:11, Разное
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Силовики задержали с поличным при получении взятки бывшего сотрудника таможенной службы, отбывающего наказание в одной из ИК. В 2020-м году чиновник был приговорен к 3 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

Задержанный взял 200 тысяч рублей за оформление крупного груза калининградской фирмы без досмотра. Посредник, тоже заключенный, передал ему вознаграждение в сауне, находящейся на территории колонии. После чего в помещение ворвались сотрудники ФСБ, а деньги оказались мечеными.

Бывший таможенник признался, что во время пребывания в колонии продолжал оформлять грузы, пользуясь своими старыми связями. До окончания следствия задержанный продолжит находиться в ИК, а его абонементы в тюремный ресторан и бильярдную будут временно заблокированы.

Преступник чистосердечно раскаялся и пообещал пожертвовать часть средств для обустройства казино на территории колонии. Учтя признание вины и готовность сотрудничать с правохранительными органами, руководство колонии разрешило оставить в камере задержанного джакузи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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