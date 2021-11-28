 

Доктор Мясников заявил, что промедление с вакцинацией «рождает чудовищ»

28.11.2021, 15:46, Разное
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Доктор Александр Мясников прокомментировал новости о возникновении нового штамма коронавируса «омикрон». По его словам, проблема кроется в том, что промедление с вакцинацией «рождает чудовищ».
Данный штамм коронавируса появился совсем недавно. Он опасен и чрезвычайно заразен. По словам главы группы по исследованию вакцин из Оксфордского университета Эндрю Полларда, в дальнейшем людям стоит готовиться к худшему. Доктор Мясников отметил, что пандемия развивается по известным и привычным законам, однако люди расслабились. Проблему не решить закрытием границ. Это поможет, но сдержать распространение нового штамма удастся на пару месяцев максимум. По его словам, важно поторопиться с тройной вакцинацией людей из группы риска, поскольку промедление приводит к «рождению чудовищ».

Вероятно, данная мутация возникла в организме пациента, который болел СПИДом и заразился ковидом. То есть этот человек стал своеобразным инкубатором для появления нового штамма. Аналогичная ситуация была и с «английским пациентом».

Источник: tsargrad.tv



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