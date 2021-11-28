 

Андрей Григорьев-Апполонов выбрал для себя место на кладбище

28.11.2021, 15:46, Разное
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Андрей Григорьев-Апполонов стал гостем программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. В шоу он рассказал, что уже выбрал себе место на кладбище.
Григорьев-Апполонов четыре года назад пережил смерть родной сестры. Она была его костюмером и самым близким человеком после матери. Несмотря на прошедшее время, боль утраты до сих пор не ушла, поэтому артист старается меньше вспоминать о трагедии, хотя иногда воспоминания заставляют его сердце обливаться кровью.

По словам Григорьева-Апполонова, новость о смерти близкого человека застала его в Германии. Он изначально подумал, что квартиру сестры ограбили, что и стало причиной кончины. Однако врачи после экспертизы сообщили, что Юлия умерла от легочной недостаточности. Сестра артиста страдала от астмы и курила, а в тот день пыталась «дотянуться до какой-то пшикалки», находясь одна в квартире. Певец вспомнил, что, узнав о смерти сестры, как в кино, упал на пол и начал кричать. После похорон он пытался найти успокоение в спиртных напитках. Около месяца Григорьев-Апполонов хорошо выпивал после концертов и выступлений, однако затем пришел в себя.

После смерти матери Юлия стала для артиста самым близким человеком. Он старался помогать родственнице, перевез в Москву, устроил работать костюмером, а также оплатил ее свадьбу. Григорьев-Апполонов даже дал свою фамилию зятю, однако после смерти супруги он решил заняться сольной карьерой и стал часто появляться на телевидении.

Когда Григорьев-Апполонов приходит на кладбище, то смотрит на могилы матери и сестры и думает, что его место упокоения должно быть рядом с ними. «Только там, между двумя плитами, между мамой и сестрой», – пояснил артист. Теперь же, когда он остался без близкого человека, поговорить по душам он может с бывшей супругой Марией, сохранив с ней теплые отношения.

Источник: www.ntv.ru



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