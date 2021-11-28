Гуру стиля и красоты Тринни Вудолл раскрыла свои секреты идеальных бровей и рассказала об ошибках, которые могут все испортить

Правильно оформленные брови могут сделать ваше лицо более молодым и привлекательным. Однако далеко не все женщины умеют их оформлять. Обратимся в этом вопросе за помощью к специалистам. Эксперт в области стиля и красоты Тринни Вудолл раскроет секреты оформления бровей и укажет на ошибки, которые способны все испортить.

Английская телезвезда

Тринни Вудолл не только вела еженедельную колонку о моде в периодическом издании, но и выпустила свою книгу. В ней она делится различными советами в области моды и макияжа. На своем собственном примере Тринни Вудолл доказывает, что привлекательно можно выглядеть в любом возрасте. Прислушаемся к ее рекомендациям.

Секреты идеальных бровей

Тринни Вудолл говорит, что брови необходимо оформлять сразу после нанесения тонального крема. Только после этого будет понятно, насколько яркими они должны быть.

Одной из самых распространенных ошибок в оформлении бровей является окрашивание вдоль естественной линии. Особенно это касается женщин среднего возраста, когда форма лица начинает меняться. Веки с течением времени могут слегка нависать над глазами. Брови будут опускаться вниз во внешнем углу. Поэтому необходимо скорректировать форму бровей. Выщипайте мешающие волоски, сделав линию более прямой.

Вы вроде бы не делаете ничего особенного, однако для вашей внешности это имеет колоссальное значение. Приподнятые брови делают лицо более молодым и ухоженным. “Это выглядит просто великолепно!” – говорит Тринни Вудолл.

Оформляем брови правильно

Возьмите щеточку для бровей и расчешите брови. Уберите пинцетом лишние волоски в самом конце. Возьмите кисточку и любимый продукт для бровей (помадку, например) и прорисуйте линию, такую, какая вам нравится. Линия будет более мягкой и естественной, чем при использовании карандаша. Кисть должна быть очень маленькой, чтобы равномерно прокрасить все волоски на бровях. Положите два пальца на кончик брови. Слегка натяните бровь и равномерно ее прокрасьте. Точно таким же образом поступите и со второй бровью.

Еще несколько советов от Тринни Вудолл

Пользуйтесь только высококачественными средствами для макияжа. Вы можете использовать тушь для ресниц и для бровей тоже. Для того чтобы ваша кожа выглядела как можно дольше молодой и сияющей, необходимо правильно за ней ухаживать. Даже если вы сильно устали, не ложитесь спать, не сняв косметику с лица. Очистите тщательно лицо, а затем нанесите подходящие для вашей кожи увлажняющие или питательные средства. Уменьшите количество сахара настолько, насколько сможете. Заменяйте конфеты и другие сладости на более полезные лакомства. Не отказывайтесь от профессиональных процедур по уходу за лицом. Помните, что главное в них – это регулярность. Пользуйтесь кремами с колагеном. Уделяйте внимание лимфодренажу, который способствует уменьшению отечности. Приобретите специальные устройства по уходу за лицом. Обязательно выделяйте ежедневно хотя бы пять минут, чтобы ими пользоваться. Когда вам захочется съесть что-нибудь вредное, подумайте, а как это отразится на вашем лице и фигуре.