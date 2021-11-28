Разработчик AstraZeneca не считает, что из-за штамма коронавируса “Омикрон” произойдет “перезапуск пандемии” среди вакцинированного населения

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28.11.2021, 15:38, Новости дня
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Он сказал, что, несмотря на мутации, существующие в других вариантах коронавируса, вакцины продолжали предотвращать серьезные заболевания и удалось пройти штаммы “Альфа”, “Бета”, “Гамма” и “Дельта”.

Ученый сказал, что, “по крайней мере, с теоретической точки зрения есть некоторый оптимизм”, что вакцина должна быть эффективной против нового варианта, но нужно подождать несколько недель, чтобы подтвердить это.

Поллард считает “крайне маловероятным”, что произойдет “перезапуск пандемии среди вакцинированного населения”.

Он также отметил, что процесс разработки вакцин от COVID-19 стал более отлаженным и, если понадобится, разработать препараты с учетом нового штамма можно быстро.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 ноября в мире подтвердили почти 261,1 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло почти 5,2 млн человек.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. Первые случаи были обнаружены в провинции Гаутенг. Новый вариант также был обнаружен в Ботсване и Гонконге. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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