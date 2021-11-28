Население Украины к 2050 году может сократиться до 35 млн человек – ООН

Среди причин сокращения населения: низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост масштабов внешней миграции.

“Недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остаются одними из факторов, которые мешают украинцам иметь желаемое количество детей. Распространенность поведения с высоким степенью риска и неинфекционные болезни являются одними из основных причин одной из самых высоких уровней смертности в Европе, особенно среди мужчин”, – подчеркивают в ООН.

В организации отмечают, что около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет. Больше половины этих смертей можно предотвратить.

Кроме того, население Украины является одним из тех, кто быстрее всех стареет в Европе, что является прямым следствием снижения уровня рождаемости. Более пятой части населения старше 60 лет, и эта доля, по прогнозам, вырастет до 36% к 2050 году. Женщины составляют около двух третей населения старше 65 лет и почти 3/4 населения старше 80 лет; они сталкиваются с повышенным риском уязвимости и бедности.

В ООН указывают, что низкий уровень рождаемости вряд ли изменится при любом сценарии. Поэтому власти должны обеспечить развитие и эффективное использование человеческого капитала страны, а также социальной защиты людей на достаточном уровне.

“Политика должна основываться на современных, точных, правдивых и детализированных данных о населении, чтобы обеспечить надлежащее формирование бюджета и предоставление товаров и услуг, ориентированных на людей”, – указывают в организации.

В ООН добавляют, что регулярное проведение переписи населения имеет ключевое значение для получения данных.

Также, чтобы уменьшить ожидаемое снижение численности рабочей силы и обеспечить финансовую стабильность, следует пересмотреть условия участия на рынке труда и установленный законодательством возраст выхода на пенсию.

Контекст:

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек. Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.

В январе министр Кабмина Олег Немчинов говорил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн, при этом подготовительные процедуры предусмотрены на 2021 год, а основное финансирование – на 2022-й.

Кабинет Министров 17 февраля 2021 года одобрил законопроект о государственной статистической деятельности. В частности, в документе предлагается проводить перепись населения раз в 10 лет.

В сентябре 2021 года бюджетный комитет Рады согласовал выделение 82,475 млн грн на подготовку к переписи населения.

Численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41,34 млн человек, сообщала Государственная служба статистики.

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