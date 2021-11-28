 

“Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью”. Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери

28.11.2021, 15:38, Новости дня
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“Поздравляю всех мам с Днем мамы! Счастья вам и любви! Я тоже счастливая мама, поэтому это и мой праздник тоже”, – подписала публикацию 45-летняя балерина, подчеркнув, что после выступления испытывает “приятную и счастливую усталость”.

В комментариях подписчики обратили внимание, что Волочкова очень редко постит совместные фото со своей 16-летней дочерью Ариадной.

“Ну, если для вас как для матери счастье определяется одним фактом существования ребенка, то да, вы, безусловно, счастливы! Настя на Володе, Настя с цветами, Настя с новыми трусами, Настя с любимыми друзьями, но только не с дочерью. Ну, будет что вспомнить видно вам в глубокой старости. Вашей дочери повезло с отцом, но далеко не с вами”, – прокомментировала krtanya1508.

“Счастливая мамочка”, а дочь что-то не хочет жить с мамочкой!” – отметила 27032000elena.t.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

23 сентября 2005 года Волочкова в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным родила дочь. Через год после появления ребенка пара рассталась. Дочь балерины сейчас живет с отцом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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