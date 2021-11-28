 

В Латвии впервые после СССР установили памятник бойцам Красной Армии

28.11.2021, 15:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПамятник бойцам Красной Армии, освобождавшим Лиепаю, установлен в латвийском Капседе, сообщил инициатор установки монумента, общественный деятель Евгений Осипов.

Это первый монумент, установленный в Латвии с момента обретения республикой независимости в 1991 году.

На церемонии открытия монумента присутствовали представители генерального консульства РФ в Лиепае, депутат Европарламента Татьяна Жданок, представители партии Русский союз Латвии и Антинацистского комитета, передает РИА «Новости».

«Мы это сделали! Впервые с момента крушения СССР в Латвии установлен новый памятник бойцам Красной Армии. Это было очень непросто и продолжалось три года. Слава Богу, у нас в Лиепае есть достойные сыны Отечества в генеральном консульстве России. Еще раз… Мы это сделали!» – написал Осипов в своем Facebook.

Власти Латвии считают, что страна была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год. Советские войска в республике официально считают оккупационными. Москва с такой формулировкой категорически не согласна.

Ранее инцидент произошел с мемориальным камнем, установленным в Риге, неизвестные демонтировали таблички на русском и латышском языках, которые напоминали о том, что с того места советские войска 12 октября 1944 года начали освобождение столицы Латвийской ССР.

Позже на мемориальный камень, установленный на месте начала операции 1944 года по форсированию Киш-озера, вернули табличку, которую сорвали вандалы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / В России отменили конкурс концепций мавзолея без Ленина. С дня начала приема предложений прошло два дня

05.02 / Парламент Бразилии принял упрощающий регистрацию «Спутника V» закон

09.03 / “Большие патриоты” лгут гражданам”. Зеленский отреагировал на слова Порошенко о качестве вакцины против COVID-19

30.12 / В РФ продают эксклюзивные наушники за 7 миллионов рублей

10.09 / В Москве решили отменить карантин для больных ОРВИ

14.11 / «Русские витязи» приняли участие в летной программе в Дубае

10.12 / Forbes – разделяй и властвуй — политологи выяснили лучшую стратегию для России в Чёрном море

22.12 / 112 – украинский «политический заключённый» возвращается из российской колонии, отсидев за экстремизм

03.10 / Не остановивший лекцию во время нападения в Перми профессор продолжил вести занятия в вузе

25.09 / Украинские клубы “Десна” и “Колос” вылетели из Лиги Европы УЕФА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика