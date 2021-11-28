В Латвии впервые после СССР установили памятник бойцам Красной Армии

Памятник бойцам Красной Армии, освобождавшим Лиепаю, установлен в латвийском Капседе, сообщил инициатор установки монумента, общественный деятель Евгений Осипов.

Это первый монумент, установленный в Латвии с момента обретения республикой независимости в 1991 году.

На церемонии открытия монумента присутствовали представители генерального консульства РФ в Лиепае, депутат Европарламента Татьяна Жданок, представители партии Русский союз Латвии и Антинацистского комитета, передает РИА «Новости».

«Мы это сделали! Впервые с момента крушения СССР в Латвии установлен новый памятник бойцам Красной Армии. Это было очень непросто и продолжалось три года. Слава Богу, у нас в Лиепае есть достойные сыны Отечества в генеральном консульстве России. Еще раз… Мы это сделали!» – написал Осипов в своем Facebook.

Власти Латвии считают, что страна была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год. Советские войска в республике официально считают оккупационными. Москва с такой формулировкой категорически не согласна.

Ранее инцидент произошел с мемориальным камнем, установленным в Риге, неизвестные демонтировали таблички на русском и латышском языках, которые напоминали о том, что с того места советские войска 12 октября 1944 года начали освобождение столицы Латвийской ССР.

Позже на мемориальный камень, установленный на месте начала операции 1944 года по форсированию Киш-озера, вернули табличку, которую сорвали вандалы.