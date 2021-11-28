 

Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубке мира

28.11.2021, 15:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийский лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском городе Рука.

При этом весь призовой пьедестал заняли российские спортсмены. Так, на втором месте расположился Сергей Устюгов, на третьем – Артем Мальцев, передает РИА «Новости». 

Дистанцию в 15 км Большунов преодолел за 35 минут 23,7 секунды. Устюгов отстал от победителя на 0,5 секунды, результат Мальцева отличается на 0,7 секунды.

Еще три россиянина оказались в топ-10. Иван Якимушкин занял четвертое место, Илья Семиков стал шестым, а Алексей Червоткин – восьмым. Вместе с тем сборная Норвегии, а также финн Ииво Нисканен отказалисьсь от участия в гонке из-за морозов.

Днем ранее российские лыжники Алексей Червоткин и Александр Большунов заняли второе и третье места в гонке на 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии.



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