“Куда еще столько штукатурки на глазищи?” Распутина показала, как выбирала косметику

“Обожаю краситься, обожаю мазаться”, – сообщила 57-летняя певица на видео, а также показала, как наносит на лицо хайлайтер из лимитированной косметической коллекции Christian Dior.

“Зачем краситься, когда уже накрашена?” – спросила yulenka_skr.

“Пора уже умываться и заниматься семьей”, – написала halina.ya.

“Ну куда еще столько штукатурки на глазищи?” – поинтересовалась olenkashankina.

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Публикация от Мария Распутина (@masharasputina_official)

Контекст:

Маша Распутина (настоящее имя – Алла Агеева) родилась 13 мая 1964 года в Кемеровской области. Она окончила Тверское музыкальное училище. В 1989 году записала песню “Играй, музыкант!”, которая принесла ей всесоюзную популярность.

Певица замужем за бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым. Они поженились в 1999 году. В сентябре 2000-го у них родилась дочь Мария. От первого брака у певицы есть дочь Лидия 1985 года рождения.

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