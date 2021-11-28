 

“Дія” запускает в тестовом режиме функцию онлайн-прописки по всей Украине

28.11.2021, 14:44, Новости дня
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“Услугу можно будет получить за один рабочий день без посещения трех учреждений, 30 дней ожидания и бумажек. Полгода назад мы запустили смену места жительства онлайн в семи городах, а сейчас масштабируем ее почти на всю страну”, – отметил министр.

Федоров добавил, что теперь не нужно будет ехать в свой родной город, чтобы там зарегистрироваться.

“И кстати, мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или встать на учет”, – подчеркнул он.

Зарегистрироваться на бета-тест услуги можно по ссылке.

Контекст:

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение электронной регистрации места жительства.

В декабре 2020 года Кабинет Министров утвердил постановление о запуске экспериментального проекта о регистрации места жительства и снятии с регистрации онлайн.

С 17 мая на портале “Дія”, а 18-го и в мобильном приложении услуга прописки онлайн заработала для жителей семи городов Украины: Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Киева, Кривого Рога и Мариуполя, рассказал во время презентации новых услуг приложения “Дія” замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Верховная Рада 5 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект №5463 “О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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