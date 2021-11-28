 

В Белоруссии заявили о выброшенном литовцами на границу трупе беженца

28.11.2021, 14:40, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПограничный комитет Белоруссии заявил, что литовские силовики якобы выбросили на границу между странами труп избитого беженца.

«27 ноября на участке пограничной заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет. Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе», – говорится в Telegram-канале ведомства.

На место происшествия для определения обстоятельств и причин смерти вызвана следственно-оперативная группа.

Глава службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас заявил, что армия, полиция, погранслужба Литвы сможет быстро мобилизовать свои силы в случае возможного «вооруженного вторжения» мигрантов со стороны Белоруссии.

По словам Любаеваса, на границе Литвы и Белоруссии сейчас находится около 1000-1500 мигрантов. Уже построено заграждение из колючей проволоки длиной более ста километров, до осени следующего года планируется построить и забор.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. В Польше не исключали возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.



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