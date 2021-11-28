 

Латвийская нейросеть научилась определять расу по форме черепа без помощи штангенциркуля

28.11.2021, 14:31, Разное
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Учёные Рижского национального университета (Латвия) создали нейросеть «Rozenberg», способную по фотографии определить параметры формы черепа человека по фотографии и определить его расовую принадлежность. Данная технология позволит навсегда отказаться от использования для этих целей штангенциркуля.

Создатели нейросети заявляют, что их уникальная технология позволяет с высокой точностью определять малейшие нюансы в происхождении. Так, сеть безошибочно определяет примесь еврейской, негроидной или русской крови, если её доля составляет 7% или выше. Такая технология позволит упростить выявление чужеродных элементов среди жителей страны и переводить их в категорию неграждан в автоматическом режиме. 

Заявки на приобретение сети уже подали Литва, Эстония, Украина и ЮАР. В ближайшее время она произведёт переворот в мировой френологии и навсегда похоронит бизнес по производству советских штангенциркулей.

«Мы до сих пор вынужденно закупаем в России штангенциркули, производимые по советскому ГОСТу, чтобы выявлять неграждан. На этом государство-агрессор ежегодно зарабатывает 50 миллионов долларов. В ближайшее время мы полностью откажемся от этой практики благодаря повсеместному внедрению технологии «Rozenberg». Нейросетью оснастят камеры в магазинах и улицы. Это позволит нам отбраковывать людей второго сорта в режиме онлайн без участия человека», – заявил министр рассовой чистоты Латвии Оливерс Мюллерс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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