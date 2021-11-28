 

FAZ – Германия задействовала самолёты бундесвера для транспортировки тяжёлых пациентов с COVID-19

28.11.2021, 13:56, Новости дня
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Из-за обострения ситуации с коронавирусом в Германии запустили операцию под названием «Лист клевера», пишет Frankfurter Allgemeine. Теперь в транспортировке тяжёлых пациентов с COVID-19 будут помогать специально оборудованные для этих целей транспортные самолёты бундесвера. Они будут перевозить их из одного региона в другой, объединённые в похожие на клевер формирования, объясняет немецкое издание.

На фоне обострения ситуации с коронавирусом в Германии бундесвер впервые оказывает помощь в транспортировке тяжёлых пациентов из одного региона в другой. Транспортный самолёт бундесвера Airbus 310, специально оборудованный для медицинских перевозок, доставляет пациентов, больных коронавирусом, из баварского города Мемминген в аэропорт Мюнстер/Оснабрюк в Северном Рейне — Вестфалии.

Из-за роста перегруженности больниц федеральные земли активировали концепцию, которая называется «Лист клевера». Этот чрезвычайный план, который был разработан ещё на более раннем этапе пандемии, предусматривает стратегическую транспортировку пациентов между больницами в разных частях страны, которые объединены в похожие на клевер формирования.

Эту концепцию недавно задействовали земли на юге и юго-востоке Германии, сильнее всего пострадавшие от новой волны коронавируса. С тех пор по всей Германии начался неспешный процесс транспортировки тяжёлых пациентов. На борту бундесверовского самолёта есть шесть мест для проведения интенсивной терапии. По информации Министерства обороны, на борту должны находиться как раз шесть пациентов.

Дата выхода в эфир 27 ноября 2021 года.



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