Самолет из Доминиканы с возможной неисправностью шасси сел в Москве

Самолет Boeing 777, летевший в Москву из Пунта-Каны (Доминиканская республика) с возможной неисправностью шасси совершил посадку в Шереметьево, сообщили в авиационных службах.

«Самолет совершил благополучную посадку. Причина неисправности устанавливается», – сказал собеседник ТАСС.

Источник в экстренных службах добавил, что в аэропорт были направлены пожарные в связи с посадкой этого рейса.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Пунта-Кана – Москва с возможной неисправностью пневматики шасси готовится к посадке в Шереметьево.

В Шереметьево, где садится самолет из Пунта-Кана, были вызваны пожарные.