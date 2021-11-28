 

Самолет из Доминиканы с возможной неисправностью шасси сел в Москве

28.11.2021, 13:46, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСамолет Boeing 777, летевший в Москву из Пунта-Каны (Доминиканская республика) с возможной неисправностью шасси совершил посадку в Шереметьево, сообщили в авиационных службах.

«Самолет совершил благополучную посадку. Причина неисправности устанавливается», – сказал собеседник ТАСС.

Источник в экстренных службах добавил, что в аэропорт были направлены пожарные в связи с посадкой этого рейса.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Пунта-Кана – Москва с возможной неисправностью пневматики шасси готовится к посадке в Шереметьево.

В Шереметьево, где садится самолет из Пунта-Кана, были вызваны пожарные.



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