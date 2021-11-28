Вяльбе заявила об увольнении аналитика лыжной сборной после скандального поста

Аналитик сборной РФ по лыжным гонкам Анатолий Волков прекратил работу с командой, сообщила президент Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Он что, главный тренер, чтобы давать объяснения про его уход? Мы просто больше не будем привлекать его к работе, вот и все», – сказала РИА «Новости» Вяльбе.

Сам Волков подтвердил, что больше не будет привлекаться к работе с Федерацией лыжных гонок РФ (ФЛГР). По его мнению, причиной увольнения стал его комментарий под постом журналиста «Матч ТВ» Андрея Романова в Instagram.

«Ситуация серьезная. Никого ни в чем не виню, сам все сделал своими руками. Ни к Елене Валерьевне Вяльбе, ни к кому-то еще у меня нет претензий. Мое предположение такое. Я оставил нелицеприятный комментарий под постом корреспондента Андрея Романова два дня назад, на что Андрей сказал: «Ты сам это удалишь или мне кому-то прислать». Я сказал, что он может прислать это кому хочет. Он сделал скриншот и отправил прямиком Елене Валерьевне. А так как с Еленой Валерьевной у меня уже был разговор про посты в Instagram, на этот раз она не стала церемониться и отправила меня домой. Точнее, еще не отправила – в понедельник я лечу домой», – рассказал Волков.

Также он отметил, что пока не знает, продолжит ли работу в ЦСП Минспорта страны. «Во вторник пойду отчитываться туда, буду разговаривать о возможности заполнять нагрузки для спортсменов, оставаясь дома без поездок на сборы. Хотя бы так», – добавил Волков.

Напомним, перед началом Кубка мира Волков выложил в Instagram пост с критикой официальных вещателей лыжных гонок в России, однако вскоре удалил его. Позже Волков сделал еще один пост о своем увольнении, но тоже удалил.