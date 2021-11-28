 

Вяльбе заявила об увольнении аналитика лыжной сборной после скандального поста

28.11.2021, 13:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАналитик сборной РФ по лыжным гонкам Анатолий Волков прекратил работу с командой, сообщила президент Федерации лыжных гонок РФ (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Он что, главный тренер, чтобы давать объяснения про его уход? Мы просто больше не будем привлекать его к работе, вот и все», – сказала РИА «Новости» Вяльбе.

Сам Волков подтвердил, что больше не будет привлекаться к работе с Федерацией лыжных гонок РФ (ФЛГР). По его мнению, причиной увольнения стал его комментарий под постом журналиста «Матч ТВ» Андрея Романова в Instagram.

«Ситуация серьезная. Никого ни в чем не виню, сам все сделал своими руками. Ни к Елене Валерьевне Вяльбе, ни к кому-то еще у меня нет претензий. Мое предположение такое. Я оставил нелицеприятный комментарий под постом корреспондента Андрея Романова два дня назад, на что Андрей сказал: «Ты сам это удалишь или мне кому-то прислать». Я сказал, что он может прислать это кому хочет. Он сделал скриншот и отправил прямиком Елене Валерьевне. А так как с Еленой Валерьевной у меня уже был разговор про посты в Instagram, на этот раз она не стала церемониться и отправила меня домой. Точнее, еще не отправила – в понедельник я лечу домой», – рассказал Волков.

Также он отметил, что пока не знает, продолжит ли работу в ЦСП Минспорта страны. «Во вторник пойду отчитываться туда, буду разговаривать о возможности заполнять нагрузки для спортсменов, оставаясь дома без поездок на сборы. Хотя бы так», – добавил Волков.

Напомним, перед началом Кубка мира Волков выложил в Instagram пост с критикой официальных вещателей лыжных гонок в России, однако вскоре удалил его. Позже Волков сделал еще один пост о своем увольнении, но тоже удалил. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Мэры курортных городов Бельгии закрывают свои пляжи для «однодневных туристов»

15.11 / Главы МИД РФ и Армении обсудили развертывание российских миротворцев в Карабахе

10.11 / Пашинян заявил, что бои за Шушу продолжаются

15.07 / Концерн Volkswagen-SAIC выпустит длиннобазный Audi A7 Sportback

25.06 / Львовская область вышла на первое место в Украине по числу инфицированных коронавирусом

21.09 / Neu Zürcher Zeitung – ЕСПЧ возложил вину за убийство Литвиненко на Россию

25.06 / N-TV – несмотря на пандемию и санкции, немецкий бизнес в России растёт и ждёт экономического бума

09.02 / Миронов анонсировал встречу Путина с лидерами думских фракций

05.10 / Алиев высоко оценил позицию РФ по Карабаху

02.02 / «Маленький человечек в бункере сходит с ума. Владимир Отравитель трусо́в» – Полный текст Навального в зале суда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика