Стало известно общее число пострадавших при взрыве в шахте «Листвяжная»

Число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области достигло 126 человек, из них 51 человек погиб, сообщили в медицинских службах.

«Всего в результате аварии пострадали 126 человек, из них 51 человек погиб», – сказал собеседник ТАСС.

В больницах находятся 63 человека, включая 17 горноспасателей. Амбулаторная помощь оказана 12 шахтерам. Из шахты удалось поднять тела 11 человек, включая трех горноспасателей.

С родственниками погибших и пострадавших работают психологи МЧС России, 130 из них оказана очная помощь, еще почти 600 звонков принято по горячей линии.

В экстренных службах сообщили, что на шахте «Листвяжная» начато бурение для подачи внутрь инертного газа для безопасности работ. «Пройдено уже 70 м», – добавил источник.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что мониторинг состояния шахты «Листвяжная» в Кузбассе будет продолжаться до завтра.

«Одно отделение ВГСЧ (военизированной горноспасательной части – прим. ВЗГЛЯД) работает в шахте по откачке воды, оно находится в зоне безопасности, мы продолжаем мониторинг за состоянием шахты. Мониторинг будет продолжаться до завтра», – отметил он.

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Ранее сообщалось, что количество пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 76, 64 из них находятся в больнице.

В четверг утром в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Большую часть из 285 находившихся под землей шахтеров удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Во время поисково-спасательной операции 15 горноспасателей пострадали и были госпитализированы. В ходе спасательных работ одно звено горноспасателей перестало выходить на связь. Позже врио главы МЧС РФ Александр Чуприян назвал причину гибели горноспасателей в шахте «Листвяжная».

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Глава государства подписал указ о награждении работавших при ЧС на шахте спасателей. Президент попросил правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших в происшествии.

В пятницу СК предъявил обвинения директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также обвинения были предъявлены главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Накануне губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что взрыв в шахте «Листвяжная» в Кузбассе был очень большой силы, после него шахта была полностью повреждена, выведены из строя все системы.