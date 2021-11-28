 

Корабль ЧФ впервые в новейшей истории получил кормовой Георгиевский флаг

28.11.2021, 13:26, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБольшой десантный корабль (БДК) «Азов» Черноморского флота стал первым в новейшей истории судном, получившим кормовой Георгиевский военно-морской флаг в память о подвиге одноименного корабля в XIX веке.

БДК «Азов» получил флаг в соответствии с указом президента РФ «О Военно-морском флаге Российской Федерации» в память о выдающихся подвигах экипажа линейного корабля «Азов» постройки 1826 года, командиром которого являлся капитан 1-го ранга Михаил Петрович Лазарев, который позднее стал командующим Черноморским флотом и военным губернатором Севастополя. В 1827 году корабль в Наваринском сражении вступил в бой с пятью кораблями турецко-египетской эскадры и уничтожил их, передает ТАСС. 

«Сегодня в нашей стране и военно-морском флоте чтут и продолжают традиции героического прошлого. В память о выдающихся подвигах российского флота большому десантному кораблю» Азов» вручен Георгиевский военно-морской флаг», – сказал на церемонии поднятия флага заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Виктор Астапов. 

По его словам, на «Азове» служили будущие адмиралы, герои обороны Севастополя 1854-1855 годов Владимир Корнилов и Павел Нахимов.

В свою очередь командующий Черноморским флотом Игорь Осипов отметил, что вручение флага «Азову» – возрождение флотской традиции, которая была прервана в советское время.

Ранее отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) прибыл в порт Алжир для участия в международных учениях «Совместные военно-морские маневры – 2021». 



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