 

Во время ДТП с двумя авто в Ровенской области был сбит лось, он погиб – ГСЧС

28.11.2021, 12:56, Новости дня
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Авария с двумя авто произошла вечером 27 ноября. Жертв или пострадавших нет.

“По словам водителей поврежденных автомобилей, во время движения транспортных средств на дорогу внезапно из леса выбежал лось, который был сбит одним из автомобилей. Животное по инерции отбросило на встречную полосу движения, где на него наехал другой автомобиль”, – говорится в сообщении.

Животное погибло на месте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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