 

В США из Гватемалы прилетел мужчина, который спрятался в шасси самолета

28.11.2021, 12:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Видео с мужчиной обнародовал портал Only in Dad в своем Instagram. В ролике видно, как сотрудники аэропорта обнаружили пассажира после того, как самолет прибыл к выходу на посадку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ONLY in DADE (@onlyindade)

Мужчина, вылетел рейсом 1182 American Airlines, который приземлился 27 ноября около 10.00 по местному времени. Его доставили на машине скорой помощи в ближайшую больницу. 

В заявлении American Airlines говорится, что рейс “встретили правоохранительные органы по соображениям безопасности”.

Пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Гватемалы Самуэль Ороско заявил, что этот вопрос все еще расследуется и он не может предоставить более подробную информацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ONLY in DADE (@onlyindade)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Вопрос дня: Как устроена социальная сеть Clubhouse и что там можно найти?

26.11 / В театре им. Вахтангова предложили разрешить полную посещаемость при наличии QR-кодов

31.07 / У российского истребителя над Охотским морем отказал двигатель, самолет разбился

09.11 / Познер отказал РФ в звании «великой державы»

30.10 / Бригада спецназа приехала к тюрьме с заключенным Саакашвили

10.05 / Парламент Армении распущен силой закона

10.09 / Гривна продолжает дешеветь по отношению к доллару

04.01 / Кабмин сорвал выполнение своих обещаний перед зелеными инвесторами – Гончаренко

02.02 / В Раде начали сбор подписей за отставку Уруского – нардеп

09.07 / Ляшко рассказал, какая вакцина от коронавируса “лучшая”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика