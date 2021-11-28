 

Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах

28.11.2021, 12:32, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ декабре вступают в силу законы, упрощающие регистрацию рождения ребенка, а также о бесплатном доступе к социально значимым сайтам, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, при помощи которых мошенники выманивают деньги, рассказал Володин в Telegram-канале.

В перечень социально значимых сайтов попадут, в частности, «Госуслуги», сайты органов госвласти и органов самоуправления. Полный перечень определит правительство России.

«Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», – отметил спикер Госдумы.

Другое нововведение защитит людей, которые обращаются за кредитом, от навязывания дополнительных услуг. Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями.

«Также банки не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка. Это условие было избыточным. Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца, что важно учитывать», – добавил Володин.



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