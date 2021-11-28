Назван самый радиоактивный фрукт

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28.11.2021, 12:32, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСамыми радиоактивными фруктами являются бананы из-за содержащегося в них радиоактивного элемента, сообщили ученые из Пекинского университета аэронавтики и астронавтики Чжан Сяотянь и Ляо Цзе.

Исследователи отметили, что помимо обычного безвредного калия, в этих фруктах есть его изотоп – калий-40, источник ионизирующего излучения, который негативно влияет на здоровье, передает РИА «Новости» со ссылкой на WeChat.

Тем не менее, его количество в плодах считается небольшим. «Доза получаемой радиации при съедании одного банана составляет около 0,0778 микрозиверта. Это ничтожно мало. Для сравнения: компьютерная томография грудной клетки эквивалентна 70 тыс. бананов», – пояснили ученые.

Для измерения радиоактивности какого-либо источника ученые периодически используют «банановый эквивалент». Например, максимально допустимое воздействие атомных электростанций соразмерно употреблению 2,5 тыс. плодов в год, а смертельной дозой станут порядка 35 млн.

Специалисты напомнили, что радиоактивное излучение окружает человека повсюду, особенно при рентгенологических исследованиях и компьютерной томографии, а также при курении: содержащиеся в табаке полоний-210 и свинец-210 куда опаснее бананов.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали овощи и фрукты с никотином, которые помогут бросить курить.



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