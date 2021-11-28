Мнение: США и РФ выгонят по 27 дипломатов

Несмотря на разговоры о нормализации дипломатических отношений между Россией и США, дипломатическая война между ними продолжается.

США выгоняют еще 27 российских дипломатов (должны покинуть США в конце января). Россия симметрично также выгоняет 27 дипломатов (должны уехать до конца июня).

Как заявил посол РФ в США, американцы продолжают затягивать вопросы с выдачей виз для более чем 100 дипломатов и РФ. Само собой, российскую дип.собственность на территории США тоже никто возвращаться не собирается. То есть, де-факто, линия на сокращение объемов дипломатического присутствия продолжается, органично дополняя курс США на отказ от сдерживающих договоров об ограничении ракетно-ядерных вооружений.

Пока что, заявления о подвижках на переговорах о стратегической стабильности, не меняют общий вектор развития американо-российских отношений, которые идут по пути дальнейшей эскалации сразу на нескольких направлениях (в том числе и украинском).

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