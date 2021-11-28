“Прелестные”, “Лучшая пара”. Жена Бекхэма умилила сеть поцелуем с мужем

“Когда Дэвид Бекхэм заставляет тебя это надевать”, – подписала она публикацию, и добавила, что это был поцелуй с субботней прогулки по британской деревне.

Подписчики поставили под фото Бекхэм больше 500 тыс. лайков.

“Лучшая пара”, – написала beautedabru.

“Прелестные”, – отметила osina_sasha.

“Вы двое просто очаровательны”, – прокомментировала urbanangel1111.

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Контекст:

Дэвид и Виктория Бекхэмы поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).

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