“Прелестные”, “Лучшая пара”. Жена Бекхэма умилила сеть поцелуем с мужем
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“Когда Дэвид Бекхэм заставляет тебя это надевать”, – подписала она публикацию, и добавила, что это был поцелуй с субботней прогулки по британской деревне.
Подписчики поставили под фото Бекхэм больше 500 тыс. лайков.
“Лучшая пара”, – написала beautedabru.
“Прелестные”, – отметила osina_sasha.
“Вы двое просто очаровательны”, – прокомментировала urbanangel1111.
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Контекст:
Дэвид и Виктория Бекхэмы поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).
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