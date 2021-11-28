 

Власть канадского города почти год скрывала смерть сурка Вилли, предсказывавшего погоду

28.11.2021, 12:02, Новости дня
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Сурок-альбинос Вилли каждый год 2 февраля участвует в местном фестивале Виартона Вилли (или Виартонского Вилли) и предсказывает погоду: если день пасмурный и сурок не видит своей тени – весна будет ранней.

Слухи о том, что Вилли умер, начали распространяться после Дня сурка в 2021 году. Тогда городские власти записали видео с пророчеством сурка, но без него самого. Вместо этого глава города Дженис Джексон подбросила в воздух меховую шапку и объявила о ранней весне.

Теперь же выяснилось, что сурок умер девять месяцев назад. Городские власти рассказали, что смерть Вилли была вызвана абсцессом зуба, и это произошло еще до его типичного периода спячки в 2020 году. Однако это решили сохранить в секрете. Мэр объяснил это необходимостью “защитить бренд” города.

Однако, это не первый сурок Виартон Вилли. “Оригинальный” Вилли умер в 1999 году – прямо накануне дня сурка. Тогда организаторы фестиваля не смогли вовремя найти ему замену, а потому решили вместо прогнозирования устроить поминки сурка и вынесли его в открытом гробу. Правда, к тому времени настоящий сурок уже начал разлагаться, поэтому его заменили чучелом.

С того времени в городе завели еще других сурков, которые также называли Виартонским Вилли. В сентябре 2017 года в возрасте 13 лет скончался Вилли третий, а 30 сентября 2017 года его заменил двухлетний сурок, ставший Виартоном Вилли IV.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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