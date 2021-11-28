 

“Мамка огонь”, “Точно рожала?” MamaRika расставила ноги и потрусила на камеру ягодицами

28.11.2021, 12:02, Новости дня
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“Пятничный микро-тверк от Мамки”, – подписала она ролик.

Публикация певицы собрала больше 65 тыс. лайков.

“Мамка огонь”, –  написал petrseletskii.

“Точно рожала?” –  спросил фолловер pirozh.okk.

“Смешная и классная”, – отметила  yana_zahrodska.

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Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж – актер и ведущий Сергей Середа. Пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. 

2 августа MamaRika родила сына – родители назвали первенца Давидом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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