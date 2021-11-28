“Мамка огонь”, “Точно рожала?” MamaRika расставила ноги и потрусила на камеру ягодицами
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“Пятничный микро-тверк от Мамки”, – подписала она ролик.
Публикация певицы собрала больше 65 тыс. лайков.
“Мамка огонь”, – написал petrseletskii.
“Точно рожала?” – спросил фолловер pirozh.okk.
“Смешная и классная”, – отметила yana_zahrodska.
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Контекст:
MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.
Сейчас продюсером певицы является ее муж – актер и ведущий Сергей Середа. Пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года.
2 августа MamaRika родила сына – родители назвали первенца Давидом.
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