 

Власти Москвы в 5 раз ускорили вакцинацию, предложив опциональный платный вариант с золотой картой привитого

28.11.2021, 11:51, Разное
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В Москве в 5 раз ускорились темпы вакцинации – как оказалось, для этого было достаточно предложить коренным жителям столицы платный вариант прививки. Заплатить или нет, каждый решает для себя сам: бесплатное прививание теперь называется “социальным”, но по-прежнему доступно всем желающим.

Выяснилось, что многие москвичи считали, что бесплатной прививкой могут пользоваться только “лимитчики и нищеброды”. Заинтересовать их удалось VIP-вакцинацией за 12995₽. Она проходит на тех же пунктах, что и обычная, для неё применяется та же вакцина. Ее главное отличие в том, что пациенту затем выдают золотую карту привитого. После получения второй дозы её можно обменять на платиновую.

“Всего через полтора месяца после введения золотых и платиновых карт мы получили прирост почти в пять раз [по числу вакцинируемых], – рассказали в департаменте здравоохранения. – На данный момент приблизительно ¾ лиц с постоянной московской регистрацией выбирают именно VIP-прививку. В остальных группах статистика серьёзно отличается, там подавляющее большинство выбирают бесплатную вакцинацию”

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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