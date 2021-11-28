В РФ выявили 33,5 случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в РФ выявили 33548 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 9,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 33 548 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2127 (6,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3086, Санкт-Петербурге – 2072, Московской области – 2046.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 570 373 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1224 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 272 755 человек.

В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 30 646 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 268 111 человек.

Накануне, 27 ноября, в РФ выявили 33 946 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 398.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.