 

В ЮАР назвали категории самых уязвимых перед «омикроном» людей

28.11.2021, 11:38, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМедики из Южно-Африканской Республики встревожены скоростью распространения нового штамма коронавируса «омикрон» среди молодого населения, сообщила руководитель отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива Times of Israel.

«Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65% не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой», – цитирует ее РИА «Новости».

По ее словам, если рост числа заражений продолжится, медицинские учреждения окажутся перегружены. Специалист предположила, что в худшем случае возникнет ситуация, аналогичная той, что была с дельта-штаммом, поэтому нужно подготовить больше коек для интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон».

До этого член консультационного совета при минздраве ЮАР профессор Ян Санне заявил, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма «омикрон».

Кроме того, в Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «Омикрон» с вирусом Эбола.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ.

В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и до Чехии.



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