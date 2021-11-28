 

Мнение: Прививайся!

28.11.2021, 11:36, Разное
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(гимн Вакцинаторов)

Если есть песня, которая всегда вызывало у меня просто физиологическую, рвотную гадливость – то вот она, вне всякого сомнения. Даже не знаю, с чего такая острая реакция, “это видимо что-то в крови”, как пел Гребенщиков.

Но я и ей нашел применение! По-моему, она идеально пойдет в качестве “Гимна Вакцинаторов”, пока для нашей страны, а потом, может, и для всего мира. Надо только заменить “позитивчик” – слово “улыбайся” – на слово, естественно, “прививайся!” Весь прочий бессмысленный набор звуков можно оставить.

Пользуйтесь, прививочники!

Источник: Размышления вольного социолога



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