 

Мнение: Новые орфографические правила

28.11.2021, 11:34, Разное
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Подробный разбор нового документа, который должен реформировать правила русской орфографии.

9 ноября 2021 года Министерство просвещения России опубликовало новый свод правил русской орфографии. Проект будет доработан и утверждён в ближайшее время.

Этот ролик — подробный разбор документа и сравнение нового свода с пока что ещё официально действующими правилами 1956 г.
Что в своде принципиально нового, а что же, наоборот, всем давно уже знакомо? Грядущие события — новая реформа русской орфографии или всего лишь бюрократическая формальность? Какие есть насущные проблемы у современного русского правописания и как их пытаются решить орфографисты (если вообще пытаются)? Может ли новый документ выполнить те исторические задачи, которые ставятся его же авторами в преамбуле текста?
Вот об этом и будет речь.

Содержание:

00:00 Вступление
01:25 Предварительные замечания
03:40 Историческая справка
06:25 Общее впечатление
07:17 Преамбулы
12:04 Реклама
14:28 Как оценивать нововведения?
17:33 Е / Э после согласных в заимствованиях
20:49 О / Ё после шипящих
23:43 Правила употребления букв Й и Ё
26:29 Написание суффиксов -ик-/-ек-
27:49 Склонение географических названий на О
29:47 Окончания предложного падежа существительных на -ий, -ия
32:44 Слитное, раздельное, дефисное написания
38:31 Аналитические прилагательные
41:27 Строчные и прописные буквы
51:22 Отдельные слова
55:15 Итоги

Источник: Colonel Cassad



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