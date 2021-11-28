Мнение: Новые орфографические правила

Подробный разбор нового документа, который должен реформировать правила русской орфографии.

9 ноября 2021 года Министерство просвещения России опубликовало новый свод правил русской орфографии. Проект будет доработан и утверждён в ближайшее время.

Этот ролик — подробный разбор документа и сравнение нового свода с пока что ещё официально действующими правилами 1956 г.

Что в своде принципиально нового, а что же, наоборот, всем давно уже знакомо? Грядущие события — новая реформа русской орфографии или всего лишь бюрократическая формальность? Какие есть насущные проблемы у современного русского правописания и как их пытаются решить орфографисты (если вообще пытаются)? Может ли новый документ выполнить те исторические задачи, которые ставятся его же авторами в преамбуле текста?

Вот об этом и будет речь.

Содержание:

00:00 Вступление

01:25 Предварительные замечания

03:40 Историческая справка

06:25 Общее впечатление

07:17 Преамбулы

12:04 Реклама

14:28 Как оценивать нововведения?

17:33 Е / Э после согласных в заимствованиях

20:49 О / Ё после шипящих

23:43 Правила употребления букв Й и Ё

26:29 Написание суффиксов -ик-/-ек-

27:49 Склонение географических названий на О

29:47 Окончания предложного падежа существительных на -ий, -ия

32:44 Слитное, раздельное, дефисное написания

38:31 Аналитические прилагательные

41:27 Строчные и прописные буквы

51:22 Отдельные слова

55:15 Итоги

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