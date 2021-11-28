Мнение: Модные способы мошенничества в 2021 году

Яков Уринсон, бывший министром экономики России во время дефолта 1998 года, попался на удочку телефонных мошенников. Мошенники выманили у него 10 млн рублей классическим способом — сказали, что нужно пойти в банк, снять деньги и отдать их якобы для переброски на другой счёт. История с хорошим концом, мошенников поймали:

https://newtimes.ru/articles/detail/3743

На следующий день Уринсону снова позвонили и предложили «спасти» другие сбережения. Он опять поехал в банк, но менеджерам показалось подозрительным, что клиент снимает крупные суммы, поэтому они стали выяснять причины. Прозревший Уринсон обратился в полицию. Оперативники решили ловить жуликов «на живца», поэтому вручили пенсионеру денежный муляж и отправили на контролируемую встречу. При передаче денег сыщики угрозыска задержали всю группу из семи человек во главе с действующим сотрудником правоохранительных органов.

Ленивые журналисты напрасно насмехаются над бывшим министром. Во-первых, ему уже 77 лет, а не 54 года, как в 1998 году. Во-вторых, когда речь идёт о мошенничестве, жулики давят не на логику, а на эмоции. Взятые в оборот люди, даже считающие себя умными и циничными, в какой-то момент «плывут», после чего входят в изменённое состояние сознания и теряют способность критически мыслить.

Разумеется, невозможно пробить защиту каждого, большая часть снявших трубку мошенникам не верит. Однако если на крючок попадается один из сотни, он уже даёт достаточную добычу, чтобы оплачивать функционирование спамерских колл-центров.

Проведу аналогию. Если подпоить человека, его несложно заставить подписать любой документ. Банковским клеркам и нотариусам это известно, поэтому пьяному не выдадут крупную сумму в отделении, также пьяному не позволят поставить подпись под купчей на квартиру. Если поймать человека, когда он сильно расстроен, или спросонья, или под таблетками, которые ему прописал врач, его также можно заболтать. Однако окружающие будут считать «загипнотизированную» жертву вполне дееспособной.

На днях мне прислали ссылку на грустную историю. В очереди к кардиологу мужчина ответил на телефонный звонок, и другие пациенты в прямом эфире наблюдали, как несчастный начинает сдавать мошенникам данные своих счетов и диктовать им коды из смс. Очередь хором попыталась образумить жертву преступников, но та только заткнула пальцем второе ухо и продолжила выполнять команды жуликов.

Что делать в такой ситуации наблюдателю, непонятно. Выхватить телефон и разбить его об пол? Наверное, сработает. Но только если ты готов сначала подраться со спасаемым, а потом оплатить ему стоимость смартфона…

А вот другая история. Снова со знаменитостями, так как подобных историй сейчас много, и писать про потерянные квартиры людей уже скучно — как в девяностые скучно было писать об обычных преступлениях, например. Актриса Алла Клюка и режиссёр Владимир Морозов спокойно работали в Нью-Йорке, когда кто-то начал жить в их квартире в Москве:

https://www.kp.ru/daily/28357/4505439/

Видимо кто-то узнал, что семья живет и работает в США и не может вернуться оттуда из-за пандемии. Пока супруги в отъезде, неизвестные решили перепродать квартиру по поддельному договору купли-продажи, – рассказывает адвокат семьи Клюки Григорий Прядко. – Они даже сделку оформили в Оренбурге, когда никто из семьи Клюки не посещал Россию. То есть они даже физически не могли продать свое жилье. Когда в США уже позвонили соседи, Клюка заказала выписку ЕГРН, которая показала, что квартира была куплена и перепродана.

Скорее всего, теперь квартиру оберут у последнего покупателя и вернут владельцам. Последний покупатель останется без денег и без квартиры — хорошо ещё, если без ипотечного кредита. Найти мошенников с деньгами получится навряд ли.

Полагаю, ситуацию можно было бы изменить, если бы процедура продажи квартиры включала сбор биометрии у участников сделки — фото, видео, отпечатки пальцев. Сейчас мошенники чувствуют себя в относительной безопасности. Однако если у полиции будет их биометрия, найти их будет не так уж сложно, даже за рубежом.

Впрочем, в некоторых случаях не спасёт и биометрия. К примеру, сейчас конфискацию собственности у коррупционеров поставили в России на поток — только в этом году отобрали уже около 1500 объектов имущества:

https://lenta.ru/articles/2021/11/26/officials_homes/

Теперь представьте, что вы честно купили квартиру у жены чиновника, а вскоре чиновника взяли за задницу, отменив по цепочке всего подозрительные сделки его родственников с недвижимостью. Вашу квартиру заберёт государство, равно как и деньги коррупционера, которые он мог бы теоретически вам вернуть.

Читатели пишут, что в Канаде, в Австрии и Германии при сделках с недвижимостью работает так называемое «актовое страхование». Если что-то в документах не так, государство сначала покрывает убытки добросовестным участникам сделки, а потом уже самостоятельно разбирается с нарушителями. Правда, за такую страховку покупателям приходится платить государству. В зависимости от жадности местных законодателей, страховка может составлять от 0,15% до 2% от стоимости квартиры.